29 октября. Mossovetinfo.ru – Потепление придет в Москву в День народного единства 4 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».



Сообщается, что в дневное время температура воздуха в Москве вырастет до +10...+12°. При этом, потепление будет сопровождаться пасмурной и дождливой погодой, а также порывистым ветром.