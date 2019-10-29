29 октября. Mossovetinfo.ru – Потепление придет в Москву в День народного единства 4 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».
Сообщается, что в дневное время температура воздуха в Москве вырастет до +10...+12°. При этом, потепление будет сопровождаться пасмурной и дождливой погодой, а также порывистым ветром.
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