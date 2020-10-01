 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     01.10.2020 17:58

Собянин: число заразившихся COVID-19 в Москве может приблизиться к 3 000 в сутки

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  коронавирус 

1 октября. Mossovetinfo.ru - Количество новых случаев заражения коронавирусом в Москве в ближайшее время может приблизиться к 3 тысячам случаев в сутки, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы заявил, что у города достаточно коечного фонда для больных коронавирусом, из резерва ежедневно выводятся новые блоки, которые были специально зарезервированы для лечения больных коронавирусом.

Большие клиники в Москве стараются не переключать на лечение больных коронавирусом, а оставлять для оказания плановой помощи пациентам с другими заболеваниями.

Собянин также отметил, что пока в Москве нет необходимости вводить в Москве пропускной режим. Однако, по словам мэра, если наплевательски относиться к мерам предосторожности, то придется вводить жесткие ограничения.

При этом мэр Москвы считает, что второй волны коронавируса в Москве нет, так как второй волной можно называть повторное заболевание тех, кто уже переболел.

Ранее на своем официальном сайте Сергей Собянин сообщил, что в Москве выросло число людей, которые переносят коронавирус в тяжелой форме.

В связи с ростом числа заболеваний коронавирусом, Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести как минимум 30 процентов сотрудников на удаленную работу.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

18:18 Власть Путин назначил Михаила Птицына председателем Мосгорсуда

17:58 Город (Москва и область) Собянин: число заразившихся COVID-19 в Москве может приблизиться к 3 000 в сутки

17:41 Город (Москва и область) Отопление включено почти во всех жилых домах Москвы

17:18 Другое В работе Twitter произошел сбой

16:12 Город (Москва и область) В Москве под заселение по программе реновации передано 58 новостроек

Актуальные материалы

14:33 Город (Москва и область) В Москве увеличивается число людей, которые переносят коронавирус в тяжелой форме

23:01 Общество В Москве за сутки от COVID-19 умерло максимальное число людей с середины июля

01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19

00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы

16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны

11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru