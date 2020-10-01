1 октября. Mossovetinfo.ru - Количество новых случаев заражения коронавирусом в Москве в ближайшее время может приблизиться к 3 тысячам случаев в сутки, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы заявил, что у города достаточно коечного фонда для больных коронавирусом, из резерва ежедневно выводятся новые блоки, которые были специально зарезервированы для лечения больных коронавирусом.
Большие клиники в Москве стараются не переключать на лечение больных коронавирусом, а оставлять для оказания плановой помощи пациентам с другими заболеваниями.
Собянин также отметил, что пока в Москве нет необходимости вводить в Москве пропускной режим. Однако, по словам мэра, если наплевательски относиться к мерам предосторожности, то придется вводить жесткие ограничения.
При этом мэр Москвы считает, что второй волны коронавируса в Москве нет, так как второй волной можно называть повторное заболевание тех, кто уже переболел.
Ранее на своем официальном сайте Сергей Собянин сообщил, что в Москве выросло число людей, которые переносят коронавирус в тяжелой форме.
В связи с ростом числа заболеваний коронавирусом, Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести как минимум 30 процентов сотрудников на удаленную работу.
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