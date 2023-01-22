10:40 Город (Москва и область) Собянин: Количество электробусов на улицах Москвы достигло 1 тыс. 50 единиц
17:51 В России Тренировка расчетов зенитных ракетных систем С-300 по отражению воздушных атак состоялась Подмосковье
21:28 Общество Депутат Мосгордумы Дарья Беседина признана иностранным агентом
17:15 Другое На встрече в Рамштайне не удалось договориться о поставках танков Украине
16:29 В мире Вовлечение НАТО в конфликт на Украине растет - пресс-секретарь президента РФ
21:56 Власть Приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января - Минцифры
19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра
16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации
07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа
06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации
19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине