Собянин: Количество электробусов на улицах Москвы достигло 1 тыс. 50 единиц

22 января. Mossovetinfo.ru - Количество электробусов на улицах Москвы достигло 1 тыс. 50 единиц и они с начала работы перевезли более 276 млн человек, сообщил в своем личном блоге сообщил мэр Сергей Собянин.



«В конце прошлого года количество электробусов на улицах Москвы достигло 1 тыс. 50 единиц. Московские электробусы обслуживают 79 маршрутов. В 2022 году они перевезли больше 117 млн пассажиров, а всего с начала работы - больше 276 млн человек», - сообщил Сергей Собянин.



Собянин отметил, что электробусный парк столицы стал одним из крупнейших в мире и "мы по сути создали в России новую отрасль машиностроения - производство электробусов".



Мэр Москвы отметил позитивное влияние на экологию электробусов, заменивших дизельные автобусы. "С 2018 года замена дизельных автобусов на электробусы позволила сократить выбросы углекислого газа почти на 80 тыс. тонн, а загрязняющих веществ - более чем на 540 тонн. Только в 2022 году выбросы СО2 были сокращены на 36 тыс. тонн, загрязняющих веществ - на 280 тонн», - написал Сергей Собянин.