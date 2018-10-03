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Город (Москва и область)
03.10.2018, 09:57
В московском метро станет на 70% меньше рекламы
3 октября. Mossovetinfo.ru – В московском метро по просьбе пассажиров на 70% сократится количество рекламы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки. Как сообщили в пресс-...
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Город (Москва и область)
03.10.2018, 09:31
Власти Москвы напомнили, что включить дома в программу реновации уже нельзя
3 октября. Mossovetinfo.ru – Включить дома программу реновации уже нельзя, об этом напоминается в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы. В Единый контактный це...
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Город (Москва и область)
03.10.2018, 08:56
На МЦК началась подготовка к зиме
3 октября. Mossovetinfo.ru – На Московском центральном кольце началась подготовка к зиме, сообщает портал mos.ru. В рамках подготовки для машинистов и помощников будет проведен инструктаж по...