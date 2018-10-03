3 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил префектов в 11 административных округах Москвы, соответствующие указы опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В 8 округах бывшие префекты переназначены на свои должности. Еще в 3 округах назначены новые руководители префектур.



На свои должности переназначены префект ЦАО Владимир Говердовский, префект СЗАО Алексей Пашков, префект ЗАО Алексей Александров, префект ЮАО Алексей Челышев, префект ЮВАО Андрей Цыбин, префект ЮЗАО Олег Волков, префект ТиНАО Дмитрий Набокин и префект Зеленоградского административного округа Анатолий Смирнов.



Главой префектуры Северного административного округа назначен Владимир Степанов, который ранее занимал должность первого заместителя префекта САО. Префектом ВАО стал Николай Алешин, ранее бывший первым замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти столицы. Префектуру СВАО возглавил Алексей Беляев, который ранее занимал должность заместителя префекта ВАО.



Владислав Базанчук, возглавлявший префектуру САО, бывший префект СВАО Валерий Виноградов и бывший префект ВАО Всеволод Тимофеев освобождены от своих должностей. Соответствующие документы также опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.