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Город (Москва и область)     09.10.2020 16:32

Собянин о коронавирусе в Москве: ситуация может стать еще сложнее

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве может осложниться.

Мэр Москвы заявил, что власти города дают полную информацию по ситуации с коронавирусом, ничего не «замазывая» и не преувеличивая. И ситуация действительно достаточно серьезная и может стать еще сложнее.

По словам Собянина, он понимает, что люди психологически устали боятся коронавируса и соблюдать ограничения, однако необходимо собраться и продержаться еще несколько месяцев, чтобы избежать коллапса. Уже скоро начнется массовое производство вакцины, которая снимет проблему коронавируса.


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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин 

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