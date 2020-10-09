9 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве может осложниться.



Мэр Москвы заявил, что власти города дают полную информацию по ситуации с коронавирусом, ничего не «замазывая» и не преувеличивая. И ситуация действительно достаточно серьезная и может стать еще сложнее.



По словам Собянина, он понимает, что люди психологически устали боятся коронавируса и соблюдать ограничения, однако необходимо собраться и продержаться еще несколько месяцев, чтобы избежать коллапса. Уже скоро начнется массовое производство вакцины, которая снимет проблему коронавируса.