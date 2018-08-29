29 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти обеспечат максимальную социальную защиту москвичей в связи с пенсионной реформой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».



«В ближайшие дни на встрече с активом организаций ветеранов и пенсионеров примем совместное решение. Безусловно, обеспечим максимальную социальную защиту москвичей», - написал мэр Москвы.



О необходимости принять дополнительные меры социальной защиты граждан со стороны региональных властей заявил президент России Владимир Путин в своем обращении, посвященном пенсионной реформе.