29 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти обеспечат максимальную социальную защиту москвичей в связи с пенсионной реформой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
«В ближайшие дни на встрече с активом организаций ветеранов и пенсионеров примем совместное решение. Безусловно, обеспечим максимальную социальную защиту москвичей», - написал мэр Москвы.
О необходимости принять дополнительные меры социальной защиты граждан со стороны региональных властей заявил президент России Владимир Путин в своем обращении, посвященном пенсионной реформе.
14:17 Общество Температурный рекорд века для 29 августа зафиксирован в Москве
14:07 Город (Москва и область) Собянин: обеспечим максимальную социальную защиту москвичей в связи с пенсионной реформой
12:59 Город (Москва и область) Открылась дорога от Киевского до Калужского шоссе
12:45 Власть Путин: предложения по пенсионной реформе будут оформлены в качестве поправок и внесены в Госдуму
19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн
18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира
16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро
15:33 Город (Москва и область) Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы