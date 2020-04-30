30 апреля. Mossovetinfo.ru – Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом, Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Ощущение, что мы вышли на порог, на пик заболеваемости, и дальше нас ждем только спад заболеваемости», - сказал Собянин.
При этом мэр Москвы отметил, что город не на середине пути, пройдено только четверть пути.
В Москве за сутки выявлено более 3 000 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице выявлено 53 757 случаев заболевания. В России зафиксировано 106 498 случаев заражения.
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