30 апреля. Mossovetinfo.ru – Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом, Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Ощущение, что мы вышли на порог, на пик заболеваемости, и дальше нас ждем только спад заболеваемости», - сказал Собянин.



При этом мэр Москвы отметил, что город не на середине пути, пройдено только четверть пути.



В Москве за сутки выявлено более 3 000 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице выявлено 53 757 случаев заболевания. В России зафиксировано 106 498 случаев заражения.