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Город (Москва и область)     17.01.2020 16:55

Собянин утвердил проект планировки двух кварталов по реновации в Бабушкинском районе

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Теги:  программа реновации жилья  Сергей Собянин  программа реновации  проект планировки  реновация жилья  утверждение 

17 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки двух кварталов по программе реновации жилья в Бабушкинском районе Москвы, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.

Микрорайоны 10 и 13 общей площадью 48 гектаров ограничены Осташковской улицей, улицей Летчика Бабушкина, улицей Менжинского, Староватутинским проездом и Енисейской улицей.

Проект предусматривает на указанной территории снос 23 многоквартирных домов и нескольких нежилых объектов и строительство вместо них нового жилья общей площадью 288 тысяч квадратных метров, а также зданий нежилого назначения площадью 19 тысяч квадратных метров. Все жилые дома будут строится с подземными автостоянками.

Кроме того, планируется расселить два жилых дома, с последующей реконструкцией и перепрофилированием зданий под объекты социально-общественного назначения.

Также проектом предусмотрены строительство и реконструкция улиц и внутриквартальных проездов, инженерных систем, коммуникаций, а также благоустройство территории.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Сергей Собянин  программа реновации  проект планировки  реновация жилья  утверждение 

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