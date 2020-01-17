17 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки двух кварталов по программе реновации жилья в Бабушкинском районе Москвы, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.



Микрорайоны 10 и 13 общей площадью 48 гектаров ограничены Осташковской улицей, улицей Летчика Бабушкина, улицей Менжинского, Староватутинским проездом и Енисейской улицей.



Проект предусматривает на указанной территории снос 23 многоквартирных домов и нескольких нежилых объектов и строительство вместо них нового жилья общей площадью 288 тысяч квадратных метров, а также зданий нежилого назначения площадью 19 тысяч квадратных метров. Все жилые дома будут строится с подземными автостоянками.



Кроме того, планируется расселить два жилых дома, с последующей реконструкцией и перепрофилированием зданий под объекты социально-общественного назначения.



Также проектом предусмотрены строительство и реконструкция улиц и внутриквартальных проездов, инженерных систем, коммуникаций, а также благоустройство территории.