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Город (Москва и область)     12.07.2024 06:31

Собянин утвердил проект реконструкции двух улиц на Пресне

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Теги:  Пресня  транспорт  улицы  реконструкция  Сергея Макеева  2-я Звенигородская  «Москва-Сити»  «Сити-2»  Собянин 

12 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что утвержден проект реконструкции двух улиц на Пресне — Сергея Макеева и 2-й Звенигородской, реализация которого позволит улучшить транспортное обслуживание деловых центров «Москва-Сити» и «Сити-2», а также Пресненского района в целом.

В соответствии с проектом на участках от Звенигородского шоссе до Шмитовского проезда будет : организовано движение по двум полосам, установят дополнительные светофоры, обустроят наземные пешеходные переходы и остановку для городского транспорта.

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Карта места

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Теги: 
Пресня  транспорт  улицы  реконструкция  Сергея Макеева  2-я Звенигородская  «Москва-Сити»  «Сити-2»  Собянин 

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