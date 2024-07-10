Собянин утвердил проект реконструкции двух улиц на Пресне

12 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что утвержден проект реконструкции двух улиц на Пресне — Сергея Макеева и 2-й Звенигородской, реализация которого позволит улучшить транспортное обслуживание деловых центров «Москва-Сити» и «Сити-2», а также Пресненского района в целом.



В соответствии с проектом на участках от Звенигородского шоссе до Шмитовского проезда будет : организовано движение по двум полосам, установят дополнительные светофоры, обустроят наземные пешеходные переходы и остановку для городского транспорта.