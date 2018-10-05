Собянин уволил начальника управления ЗАГС Москвы

5 октября. Mossovetinfo.ru – Ирина Муравьева уволена с должности начальника управления ЗАГС Москвы. Распоряжение, подписанное мэром столицы Сергеем Собяниным, опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Муравьева уволена в связи с истечением срока действия служебного контракта. Она занимала этот пост начальника управления ЗАГС с 2004 года.