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Город (Москва и область)     11.05.2021 14:25

Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на 2021 год

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Теги:  Сергей Собянин  бюджет Москвы  законопроекты 

11 мая. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета Москвы на 2021 год, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Законопроект подразумевает увеличение как расходной, так и доходной части бюджета в 2021 году. Доходную и расходную части бюджета предлагается увеличить на 191,3 миллиарда рублей - до 2,834 триллиона рублей и 3,334 триллиона рублей соответственно. При этом, запланированный дефицит бюджета останется неизменным и составит 510 миллиардов рублей.

Рост городских доходов связан с быстрым восстановлением экономики Москвы во втором полугодии 2020 года и первом квартале текущего года. Дополнительные доходы направят на реализацию приоритетных программ развития социальной и транспортной инфраструктуры.

Дополнительные расходы города связаны с ускорением реализации важнейших городских инфраструктурных проектов, которые должны обеспечить дальнейший рос экономики Москвы, сделать город более привлекательным для инвесторов и увеличить количество рабочих мест.

Бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы был принят Мосгордумой 9 декабря прошлого года. Бюджет был принят дефицитным и предусматривает выход на рынок внешних заимствований.

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Теги: 
Сергей Собянин  бюджет Москвы  законопроекты 

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