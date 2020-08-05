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Город (Москва и область)     05.08.2020 22:28

Собянин: введенные ограничения по пандемии могут действовать еще месяцы

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Теги:  Собянин  пандемия  ограничения  коронавирус 

5 августа, Mossovetinfo.ru - Ограничения, введенные в Москве из-за эпидемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев. Это сказал мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр призвал не забывать о защитных мерах. "О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять", - сказал Собянин. "Мы их (защитные меры, ограничения - ред.) не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы», - подчеркнул градоначальник.

В Москве сохраняется масочный и перчаточный режим в общественном транспорте, предприятиях торговли и услуг, иных закрытых посмещениях с массовым посещением.

2 августа в чрезвычайном комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса в мире "продлится еще долго".

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Теги: 
Собянин  пандемия  ограничения  коронавирус 

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