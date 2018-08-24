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Город (Москва и область)     24.08.2018 18:45

Согласован маршрут московской Велоночи

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Теги:  велоночь  велосипеды 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Межведомственная городская комиссия по перекрытиям согласовала маршрут московской Велоночи. Она пройдет в ночь на 2 сентября. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

Протяженность маршрута Велоночи составит 23 километра. Старт движения колонны Велоночи заявлен на 00:15 2 сентября от Парка Горького.




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Карта места

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Теги: 
велоночь  велосипеды 

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