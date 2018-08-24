24 августа. Mossovetinfo.ru – Межведомственная городская комиссия по перекрытиям согласовала маршрут московской Велоночи. Она пройдет в ночь на 2 сентября. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Протяженность маршрута Велоночи составит 23 километра. Старт движения колонны Велоночи заявлен на 00:15 2 сентября от Парка Горького.





