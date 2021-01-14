Станция МЦД-1 Баковка открылась после реконструкции

14 января. Mossovetinfo.ru – В Подмосковье открылась после реконструкции станция МЦД-1 Баковка, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



На обновленной станции появилась новая платформа, с навесами от дождя и снега, подземный терминал с кассовым залом, турникетами, туалетом и пеленальной комнатой. По просьбам местных жителей, терминал построен ближе к жилому кварталу.



Теперь жители ближайших жилых кварталов могут за 20 минут доехать до станции МЦД-1 Славянский бульвар и пересесть на метро.



Баковка стала пятой реконструированной станцией МЦД-1 и первой, открытой после реконструкции в 2021 году. В 2021 году планируется открыть еще десять реконструированных станций на действующих и будущих маршрутах МЦД, а также новый вокзал в районе станции МЦК «Локомотив», на котором будут останавливаться транзитные поезда дальнего следования.



