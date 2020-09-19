Станцию БКЛ «Улица Народного Ополчения» планируется открыть до конца года

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Станцию «Улица Народного Ополчения» Большой кольцевой линии московского метро планируется открыть до конца 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.



Станция «Улица Народного Ополчения» входит в состав участка от станции «Хорошевская» до станции «Карамышевская».



Полностью Большую кольцевую линию планируется достроить в 2022 году.