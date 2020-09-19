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Город (Москва и область)     19.09.2020 11:10

Станцию БКЛ «Улица Народного Ополчения» планируется открыть до конца года

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Теги:  метро  метрополитен. БКЛ 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Станцию «Улица Народного Ополчения» Большой кольцевой линии московского метро планируется открыть до конца 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Станция «Улица Народного Ополчения» входит в состав участка от станции «Хорошевская» до станции «Карамышевская».

Полностью Большую кольцевую линию планируется достроить в 2022 году.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен. БКЛ 

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