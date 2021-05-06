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Город (Москва и область)     06.05.2021 12:39

Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

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Теги:  метро  метрополитен  Смоленская  станция Смоленская  Арбатско-Покровская линия 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Станцию метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии московского метро планируется открыть после реконструкции в июне. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро была закрыта в феврале 2020 года на полтора года до июня 2021 года для замены эскалаторов.

Также сообщалось, что во время закрытия будут проведены реконструкция и реставрация вестибюля станции.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Смоленская  станция Смоленская  Арбатско-Покровская линия 

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