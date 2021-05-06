12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне
11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года
13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ
12:29 Город (Москва и область) Диагональные пешеходные переходы в Москве обозначат пунктирными линиями
11:56 Город (Москва и область) Четыре подстанции скорой помощи построят в Москве до конца 2022 года
12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне
11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года
12:29 Город (Москва и область) Диагональные пешеходные переходы в Москве обозначат пунктирными линиями
17:17 Город (Москва и область) Салют 9 мая в Москве запустят из 16 точек
11:05 Город (Москва и область) Как будут работать ветеринарные клиники Москвы с 1 по 10 мая
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