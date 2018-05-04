Другие материалы
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Город (Москва и область)
04.05.2018, 13:03
Строительство станции метро «Нижние Мневники» началось в Москве
4 мая. Mossovetinfo.ru – Строительство станции «Нижние Мневники» Большой кольцевой линии метро началось в Москве. Об этом сообщили в департаменте строительства. Станция является частью западного у...
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Город (Москва и область)
04.05.2018, 11:16
В Москве 5 мая пройдет мотофестиваль: какие улицы перекроют
4 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве 5 мая пройдет мотофестиваль. В связи с этим в центре города по маршруту мотопарада перекроют движение транспорта. С 00:01 5 мая до 00:01 6 мая будут полност...
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Город (Москва и область)
04.05.2018, 08:49
Уникальный интерьер грота восстановят в усадьбе «Кусково»
4 мая. Mossovetinfo.ru – Уникальный интерьер старинного грота восстановят в музее-усадьбе «Кусково». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. В павильоне «Грот»...