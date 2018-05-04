Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     04.05.2018 13:03

Строительство станции метро «Нижние Мневники» началось в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  станция Нижние Мневники  Большая кольцевая  БКЛ 

4 мая. Mossovetinfo.ru – Строительство станции «Нижние Мневники» Большой кольцевой линии метро началось в Москве. Об этом сообщили в департаменте строительства.

Станция является частью западного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Хорошевская» до станции «Нижние Мневники». Его планируется открыть в 2020 году.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  станция Нижние Мневники  Большая кольцевая  БКЛ 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:48 В России РЖД изменят порядок отображения на билетах времени прибытия и отправления поездов

13:03 Город (Москва и область) Строительство станции метро «Нижние Мневники» началось в Москве

11:16 Город (Москва и область) В Москве 5 мая пройдет мотофестиваль: какие улицы перекроют

08:49 Город (Москва и область) Уникальный интерьер грота восстановят в усадьбе «Кусково»

07:45 Другое Статус «московский врач» получили еще 70 медиков

Актуальные материалы

11:16 Город (Москва и область) В Москве 5 мая пройдет мотофестиваль: какие улицы перекроют

22:17 Происшествия Экс зампрефекта ЮАО Москвы задержан по подозрению в создании ОПГ в период работы в ЮАО

15:30 Общество График работы центров «Мои Документы» в майские праздники

15:30 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют 1 мая в Москве

15:30 Общество График работы поликлиник в Москве в майские праздники

07:35 Город (Москва и область) Какие дни будут нерабочими в майские праздники

19:31 Общество Бессмертный полк в Москве: маршрут акции 9 мая и перекрытия

18:57 Общество Летняя погода придет в Москву вместе с майскими праздниками

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru