9 октября. Mossovetinfo.ru – В московском районе Нагорный началось строительство жилого дома по программе реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.



Односекционный монолитный дом с подземной автостоянкой строится в Симферопольском проезде по индивидуальному проекту. В доме будет 66 квартир: 11 однокомнатных, 44 двухкомнатных и 11 трехкомнатных.



В вестибюле здания разместятся комната консьержа с санитарным узлом, колясочная, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков, а также два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.



Прилегающая к дому территория будет благоустроена и озеленена, возле дома появятся места для отдыха, детская и спортивная площадки, а также плоскостная парковка, на которой будут выделены места для маломобильных граждан.



Завершить строительство дома планируется в 2021 году.