9 октября. Mossovetinfo.ru – В московском районе Нагорный началось строительство жилого дома по программе реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.
Односекционный монолитный дом с подземной автостоянкой строится в Симферопольском проезде по индивидуальному проекту. В доме будет 66 квартир: 11 однокомнатных, 44 двухкомнатных и 11 трехкомнатных.
В вестибюле здания разместятся комната консьержа с санитарным узлом, колясочная, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков, а также два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.
Прилегающая к дому территория будет благоустроена и озеленена, возле дома появятся места для отдыха, детская и спортивная площадки, а также плоскостная парковка, на которой будут выделены места для маломобильных граждан.
Завершить строительство дома планируется в 2021 году.
10:34 Город (Москва и область) Строительство жилого дома по программе реновации началось в районе Нагорный
10:25 В мире New York Times: российская разведка пытается дестабилизировать Европу
10:12 Город (Москва и область) «Москва – с заботой об истории»: в Главархив передали более 5000 материалов и вещей участников ВОВ
09:51 Город (Москва и область) Больнице имени Ерамишанцева присвоили статус ВОЗ и ЮНИСЕФ
09:39 Общество Голосование, посвященное МЦД, началось в проекте «Активный гражданин»
07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники
07:14 Город (Москва и область) За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек.
20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий