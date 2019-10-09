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Город (Москва и область)     09.10.2019 10:34

Строительство жилого дома по программе реновации началось в районе Нагорный

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Нагорный  реновация жилья 

9 октября. Mossovetinfo.ru – В московском районе Нагорный началось строительство жилого дома по программе реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Односекционный монолитный дом с подземной автостоянкой строится в Симферопольском проезде по индивидуальному проекту. В доме будет 66 квартир: 11 однокомнатных, 44 двухкомнатных и 11 трехкомнатных.

В вестибюле здания разместятся комната консьержа с санитарным узлом, колясочная, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков, а также два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Прилегающая к дому территория будет благоустроена и озеленена, возле дома появятся места для отдыха, детская и спортивная площадки, а также плоскостная парковка, на которой будут выделены места для маломобильных граждан.

Завершить строительство дома планируется в 2021 году.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Нагорный  реновация жилья 

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