Тарифы на парковки изменились с 5 апреля в Москве

5 апреля. Mossovetinfo.ru — С понедельника, 5 апреля, изменились тарифы на парковку на 193 участках московских улиц, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



На тех улицах, на которых загрузка парковок достигает 90%, будет введен повышенный тариф в 380 рублей в час. На других улицах, где загрузка меньше, начнет действовать дифференцированный тариф.



Для местных жителей, у которых есть резидентные соглашения, парковка на этих улицах останется бесплатной. При этом в случае, если даже повышенный тариф не освободит парковочные места для местных жителей, они могут подать заявку на организацию парковочных мест «только для резидентов», на которых смогут парковаться только местные жители.