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Город (Москва и область)     05.04.2021 09:06

Тарифы на парковки изменились с 5 апреля в Москве

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Теги:  парковка  тарифы 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — С понедельника, 5 апреля, изменились тарифы на парковку на 193 участках московских улиц, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

На тех улицах, на которых загрузка парковок достигает 90%, будет введен повышенный тариф в 380 рублей в час. На других улицах, где загрузка меньше, начнет действовать дифференцированный тариф.

Для местных жителей, у которых есть резидентные соглашения, парковка на этих улицах останется бесплатной. При этом в случае, если даже повышенный тариф не освободит парковочные места для местных жителей, они могут подать заявку на организацию парковочных мест «только для резидентов», на которых смогут парковаться только местные жители.

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Карта места

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Теги: 
парковка  тарифы 

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