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Город (Москва и область)     12.06.2021 11:46

Тоннели метро от Лианозово до поселка Северный готовы более чем наполовину

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Теги:  метро  Лианозово  Физтех  Северный 

12 июня. Mossovetinfo.ru – Более чем на половину выполнена работа по проходке двух тоннелей между станциями "Лианозово" и "Физтех" на Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Об этом в субботу журналистам сообщил субботу заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.

"Более того оба щита уже пересекли МКАД. Готовность правого и левого перегонных тоннелей оценивается в 63% и 55% соответственно", - сказал заммэра.

Также на станции "Физтех" приступили к устройству ограждающих конструкций котлована станции по методу "стена в грунте".

Ранее ИА МОССОВЕТ со ссылкой на стройкомплекс сообщал, что на Люблинско-Дмитровской линии строится новый участок, который будет состоять из трех станций: «Физтех», «Лианозово» и «Улица 800-летия Москвы». Участок планируется открыть для пассажиров в 2023 году.

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Карта места

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Теги: 
метро  Лианозово  Физтех  Северный 

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