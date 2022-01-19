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Город (Москва и область)     19.01.2022 09:54

Традиционное обращение губернатора Московской области перенесли из-за распространения коронавируса

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Теги:  Московская область  Воробьеа  губернатор  обращение  коронавирус 

19 января. Mossovetinfo.ru - Назначенное ранее на 20 января традиционное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева перенесли из-за распространения коронавируса, чтобы не создавать риск для здоровья людей.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Срок новой даты не называется.

Отмечается, что количество выявленных случаев заболеваний коронавирусом в Подмосковье растет с каждым днем.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 2754 случая заражения коронавирусом.Ранее в регионе зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом, связанный с новой волной и приходом штамма «омикрон».

В октябре минувшего года губернатор Андрей Воробьев в своем выступлении по телевидению отмечал, что из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией здравоохранение Московской области работает на пределе. В области было задействовано 502 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что являлось рекордом.

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Теги: 
Московская область  Воробьеа  губернатор  обращение  коронавирус 

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