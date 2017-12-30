30 декабря. Mossovetinfo.ru – Московские пожарные спасли трех человек во время тушения пожара на западе Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Пожар произошел на 3 этаже в квартире жилого дома на улице Крылатские холмы. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.



В тушении пожара были задействовано 24 человека личного состава и 5 единиц техники. В течение 25 минут пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.