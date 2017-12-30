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Город     30.12.2017 15:42

Трех человек спасли во время тушения пожара на западе Москвы

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Теги:  МЧС  пожар 

30 декабря. Mossovetinfo.ru – Московские пожарные спасли трех человек во время тушения пожара на западе Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.

Пожар произошел на 3 этаже в квартире жилого дома на улице Крылатские холмы. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В тушении пожара были задействовано 24 человека личного состава и 5 единиц техники. В течение 25 минут пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.


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Теги: 
МЧС  пожар 

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