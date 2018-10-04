4 октября. Mossovetinfo.ru – Тверской вагоностроительный завод выиграл конкурс на поставку поездов, которые будут ходить по Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).



Согласно контракту, Тверской завод поставит для работы на МЦД 15 поездов «Иволга» 7-вагонной составности. Сумма контракта составляет 10,9 миллиарда рублей.



Поезда «Иволга» - одни из самых комфортных и современных моделей городских электропоездов и оптимально подходят для поездок на небольшие расстояния. Вагоны поездов будут оборудованы системами климат-контроля, видеомониторами, USB-разъемами для подзарядки гаджетов, велокреплениями и пандусами для маломобильных пассажиров. Кроме того, в новых поездах не будет тамбуров, что облегчит пассажирам перемещение внутри поезда.



Ранее Тверской вагоностроительный завод уже выиграл конкурс на поставку для МЦД 24 поездов «Иволга» 6-вагонной составности. Первые поезда для МЦД поступят в ЦППК в IVквартале 2018 года, а поставка всех поездов должна завершиться к середине II квартала 2019 года.