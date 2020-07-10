10 июля. Mossovetinfo.ru – Второй волны заболеваемости коронавирусом в Москве не ожидается, так как у горожан выработался коллективный иммунитет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».



По словам Собянина, вирусологи дают разные прогнозы, которые противоречат друг другу, одни предсказывают вторую волную коронавируса, другие утверждают, что ее не будет.



«Я спокойно к этому отношусь и уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора, вижу, что мы все-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», - заявил мэр Москвы.



Собянин также отметил, что выработавшийся у москвичей коллективный иммунитет позволяет продолжать работу по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса.



Ранее мэр Москвы анонсировал новый этап снятия ограничений. О том, какие ограничения будут сняты в Москве 13 июля и 1 августа подробнее можно узнать здесь.