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Город (Москва и область)     29.10.2022 17:56

Услуги видеонаблюдения более чем на 23,3 млрд руб. закупает Правительство Москвы

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Теги:  Москва  видеонаблюдение  ДИТ  закупки 

29 октября. Mossovetinfo.ru - Шесть тендеров по закупке услуги видеонаблюдения общей стоимостью более чем на 23,3 млрд руб. в установленном порядке разместил Департамент Москвы по конкурентной политике, сообщает Коммерсантъ. Закупки проводятся в связи с истечением срока действия контрактов, заключенных более четырех лет назад.

Услугой предусматривается предоставление информации об объектах видеонаблюдения в единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД) в течение пяти лет.

ДИТ Москвы сообщил, что в рамках данных контрактов будет обеспечено видеонаблюдение у подъездов, во дворах и на общественных территориях города.

В системе городского видеонаблюдения по данным властей работает 213 тыс. камер видеонаблюдения.

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Теги: 
Москва  видеонаблюдение  ДИТ  закупки 

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