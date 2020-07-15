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Город (Москва и область)
15.07.2020, 09:12
ЗАГСы Москвы вернулись к обычному режиму работы
15 июля. Mossovetinfo.ru – Отделы ЗАГС Москвы вернулись к обычному режиму работы, сообщается на портале mos.ru. Теперь граждане могут получить необходимые услуги без предварительной записи. ...
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Город (Москва и область)
15.07.2020, 08:57
Ресурсный центр по вопросам опеки и попечительства создан в Москве
15 июля. Mossovetinfo.ru – Центр по вопросам опеки и попечительства создан в Москве на базе бывшего городского научно-практического центра по защите прав детей «Детство», сообщается на портале mos....
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Город (Москва и область)
15.07.2020, 08:19
В 11 центрах «Мои документы» можно получить две услуги ПФР
15 июля. Mossovetinfo.ru – В 11 центрах «Мои документы» в рамках пилотного проекта можно получить две услуги Пенсионного фонда России. Граждане могут получить сведения о трудовой деятельност...