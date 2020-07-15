15 июля. Mossovetinfo.ru – В 11 центрах «Мои документы» в рамках пилотного проекта можно получить две услуги Пенсионного фонда России.



Граждане могут получить сведения о трудовой деятельности, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, а также оформить справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.



Получить справки и выписки можно непосредственно в день обращения, при этом, обе услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации. Для получения необходим только документ удостоверяющий личность. Взимание госпошлины не предусмотрено.



Список центров «Мои документы», в которых можно получить указанные услуги, опубликован на портале mos.ru. Кроме того, данные госуслуги можно получить в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портале gosuslugi.ru.