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Город (Москва и область)     15.07.2020 08:19

В 11 центрах «Мои документы» можно получить две услуги ПФР

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Теги:  центры госуслуг  Мои документы  ПФР  госуслуги 

15 июля. Mossovetinfo.ru – В 11 центрах «Мои документы» в рамках пилотного проекта можно получить две услуги Пенсионного фонда России.

Граждане могут получить сведения о трудовой деятельности, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, а также оформить справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

Получить справки и выписки можно непосредственно в день обращения, при этом, обе услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации. Для получения необходим только документ удостоверяющий личность. Взимание госпошлины не предусмотрено.

Список центров «Мои документы», в которых можно получить указанные услуги, опубликован на портале mos.ru. Кроме того, данные госуслуги можно получить в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портале gosuslugi.ru.


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Карта места

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Теги: 
центры госуслуг  Мои документы  ПФР  госуслуги 

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