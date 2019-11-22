22 ноября. Mossovetinfo.ru – «Почта Деда Мороза» откроется с 25 ноября в 17 парках Москвы, сообщается на портале mos.ru.



В преддверии Нового года специальные почтовые ящики, в которые можно будет опустить письма Деду Морозу будут установлены на центральных аллеях парков возле главных входов. Сотрудники парков будут следить за тем, чтобы почтовые ящики не переполнялись.



Работать «Почта Деда Мороза» будет до 8 ноября. Чтобы отправить послание главному зимнему волшебнику страны, необходимо положить письмо в конверт, а на конверте указать свое имя и свой домашний адрес с почтовым индексом, и написать, что письмо направляется Деду Морозу.



Все письма будут доставлены в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге до 13 декабря.



Почтовые ящики «Почты Деда Мороза» будут установлены в — в Парке Горького, в саду «Эрмитаж», в саду имени Баумана, в Воронцовском парке, в парке «Красная Пресня», в парке «Садовники», в Бабушкинском парке, в ландшафтном парке «Митино», в Лианозовском парке, в парке Олимпийской деревни, в парке 50-летия Октября, в парке «Фили», в парке «Зарядье», в музее-заповеднике «Царицыно», в Таганском и Измайловском и в Сиреневом саду.