24 января. Mossovetinfo.ru – Строительство 26 станций метро начнется в Москве в 2020 году, сообщается на официальном сайте стройкомплекса столицы.



Как сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев, в текущем году в Москве начнут строить первые участки Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро, а также новый участок Коммунарской линии.



Кроме того, в 2020 году начнется строительство станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии, станции «Южный порт» Замоскворецкой линии и станции «Суворовская» Кольцевой линии.



Кроме того, Бочкарев напомнил, что в 2020 году в Москве откроют для пассажиров четыре станции Некрасовской линии и пять станций Большой кольцевой линии