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Город (Москва и область)     24.01.2020 15:14

В 2020 году в Москве начнут строительство 26 станций метро

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Теги:  строительство  метро  метрополитен 

24 января. Mossovetinfo.ru – Строительство 26 станций метро начнется в Москве в 2020 году, сообщается на официальном сайте стройкомплекса столицы.

Как сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев, в текущем году в Москве начнут строить первые участки Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро, а также новый участок Коммунарской линии.

Кроме того, в 2020 году начнется строительство станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии, станции «Южный порт» Замоскворецкой линии и станции «Суворовская» Кольцевой линии.

Кроме того, Бочкарев напомнил, что в 2020 году в Москве откроют для пассажиров четыре станции Некрасовской линии и пять станций Большой кольцевой линии


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Карта места

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Теги: 
строительство  метро  метрополитен 

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