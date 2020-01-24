24 января. Mossovetinfo.ru – Строительство 26 станций метро начнется в Москве в 2020 году, сообщается на официальном сайте стройкомплекса столицы.
Как сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев, в текущем году в Москве начнут строить первые участки Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро, а также новый участок Коммунарской линии.
Кроме того, в 2020 году начнется строительство станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии, станции «Южный порт» Замоскворецкой линии и станции «Суворовская» Кольцевой линии.
Кроме того, Бочкарев напомнил, что в 2020 году в Москве откроют для пассажиров четыре станции Некрасовской линии и пять станций Большой кольцевой линии
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