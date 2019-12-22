22 декабря. Mossovetinfo.ru – В Бескудниковском районе началось переселение 15-го дома в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сегея Левкина.



Жителям пятиэтажки на Бескудниковском бульваре предлагаются новые квартиры в пяти новостройках на Бескудниковском бульваре и в трех – на Дмитровском шоссе.



Левкин отметил, что в Севером округе под переселение в рамках программы реновации передано девять новостроек. В настоящий момент в них переезжают жители 16 домов.