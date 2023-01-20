В московских стационарах начали внедрять единую лабораторную информационную систему

20 января, Mossovetinfo.ru - В московских стационарах начали внедрять единую лабораторную информационную систему (ЛИС), которая позволяет автоматизировать все процессы проведения лабораторных исследований и интегрирована в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.



ЛИС, это отечественная разработка которая сейчас внедряется в рамках пилотного проекта, позволяет автоматизировать многие процессы, быстрее сформировать тактику лечения.



«Новая система позволит привести работу всех лабораторий к единым стандартам, автоматизировать многие процессы проведения исследований и уйти от бумажного документооборота. Она интегрирована с ЕМИАС, а значит врачи будут оперативно получать результаты биохимических, клинических анализов и ПЦР. Это поможет сократить время принятия врачебных решений - быстрее сформировать тактику лечения, при необходимости назначить дополнительные исследования или направить к профильному специалисту», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.