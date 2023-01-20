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Город (Москва и область)     20.01.2023 10:26

В московских стационарах начали внедрять единую лабораторную информационную систему

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Теги:  медицина  стационары  исследования  цифровизация  Ракова  эффективность 

20 января, Mossovetinfo.ru - В московских стационарах начали внедрять единую лабораторную информационную систему (ЛИС), которая позволяет автоматизировать все процессы проведения лабораторных исследований и интегрирована в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

ЛИС, это отечественная разработка которая сейчас внедряется в рамках пилотного проекта, позволяет автоматизировать многие процессы, быстрее сформировать тактику лечения.

«Новая система позволит привести работу всех лабораторий к единым стандартам, автоматизировать многие процессы проведения исследований и уйти от бумажного документооборота. Она интегрирована с ЕМИАС, а значит врачи будут оперативно получать результаты биохимических, клинических анализов и ПЦР. Это поможет сократить время принятия врачебных решений - быстрее сформировать тактику лечения, при необходимости назначить дополнительные исследования или направить к профильному специалисту», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

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Теги: 
медицина  стационары  исследования  цифровизация  Ракова  эффективность 

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