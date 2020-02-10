10 февраля. Mossovetinfo.ru – В связи с высокой популярностью выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в московском «манеже» было решено продлить время ее работы, сообщает пресс-служба организаторов выставки.
В период с 13 по 29 февраля с воскресенья по среду выставка будет работать с 10:00 до 20:45, кассы будут закрываться в 20:15. С четверга по субботу выставка будет работать с 10:00 до 23:45, кассы будут работать с 10:00 до 23:15. Кроме того, с четверга по субботу до конца февраля вводится дополнительный сеанс на посещение выставки с 21:00 и до закрытия экспозиции.
Выставка, которая открылась 28 января, стала самой масштабной выставкой Дали в России, на ней представлены более 180 работ знаменитого художника. Выставка продлится до 25 марта.
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