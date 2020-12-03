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Город (Москва и область)     03.12.2020 13:18

В Москве 4 декабря откроется запись на массовую вакцинацию от коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин 

3 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте объявил о начале с 4 декабря записи на прививку от коронавируса для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб.

Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря. В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины этот перечень будет расширяться.

Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса. До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва полностью готова к началу массовой вакцинации, в городе подготовлено 300 пунктов вакцинации, оборудованных всем необходимым и обеспеченных персоналом, создана система электронной записи на прививки

Вся информация будет опубликована в специальном разделе на портале mos.ru 4 декабря.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин 

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