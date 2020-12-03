3 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте объявил о начале с 4 декабря записи на прививку от коронавируса для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб.



Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря. В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины этот перечень будет расширяться.



Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса. До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва полностью готова к началу массовой вакцинации, в городе подготовлено 300 пунктов вакцинации, оборудованных всем необходимым и обеспеченных персоналом, создана система электронной записи на прививки



Вся информация будет опубликована в специальном разделе на портале mos.ru 4 декабря.