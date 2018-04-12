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Город (Москва и область)     12.04.2018 08:16

В Москве до конца года на 40% вырастит число дорожных камер - Ъ

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Теги:  Москва  видео  камеры  дорожные камеры  арендная схема  ЦООД 

12 апреля. Mossovetinfo.ru - - Власти Москвы совместно с ГИБДД планируют к концу года на 40% нарастить число дорожных камер —их будет более 2,5 тыс., включая мобильные «Паркрайты». Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

Новые камеры будут работать «по арендной схеме», отмечают в ЦОДД: в мае 2018 года пройдет тендер по выбору компании, которая установит комплексы, будет их обслуживать и передавать информацию в центр обработки данных ЦОДД на протяжении пяти лет.

Сообщается, что комплексы установят прежде всего на трассах с высоким уровнем аварийности.

Всего, по данным Госавтоинспекции, в 2017 году в Москве с помощью камер было вынесено более 24 млн штрафных постановлений. За год прирост составил более 10 млн «писем счастья», до этого их количество ежегодно росло на 2–3 млн.

Как сообщалось ранее, всего в интеллектуальную транспортную систему Москвы входит более 2 тысяч камер телеобзора, более 3,7 тысяч детекторов, 172 электронных информационных табло и около 2 тысяч стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации. 

В середине 2014 года на дорогах Москвы работало 902 комплекса фото- и видеофиксации.

Судебные приставы в 2017 году взыскали с москвичей почти 2,5 млрд рублей в качестве штрафов ГИБДД. 

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Карта места

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Теги: 
Москва  видео  камеры  дорожные камеры  арендная схема  ЦООД 

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