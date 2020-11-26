26 ноября. Mossovetinfo.ru – В больницах и аптеках Москвы достаточно лекарств от коронавируса, а также других противовирусных, антибактериальных препаратов и антибиотиков, заявил Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
При этом, мэр Москвы призвал горожан не закупать препараты от коронавируса про запас и не заниматься самолечением. По словам Собянина, препараты от коронавируса выдаются заболевшим бесплатно, по назначению врача. Самолечение может привести не просто к госпитализации, а к попаданию в реанимацию.
Также мэр Москвы заявил, что столица полностью готова к началу массовой вакцинации. В городе подготовлено 300 пунктов вакцинации, оборудованных всем необходимым и обеспеченных персоналом, создана система электронной записи на прививки. По словам Собянина, город находится «на низком старте».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в России до конца текущего года.
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