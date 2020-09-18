 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     18.09.2020 21:33

В Москве от ковида как основной причины смерти в августе умер 431 человек

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  коронавирус  статистика  август  Собянин 

18 сентября. Mossovetinfo.ru - Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,42%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной; 5,06%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания. Об этом сообщает Депздрав Москвы в опубликованных данных о смертности от коронавируса в августе.

В материалах Депздрава сообщается:
"COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1 347 случаях, что на 21% меньше, чем в июле, и на 60,5% меньше, чем в июне. И таким образом, обосновывает всю избыточную смертность за август.
От ковида как основной причины смерти в августе умер 431 человек, что на 42% меньше, чем в июле (742), и почти в 4 раза меньше, чем в июне (1605). В их числе те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патологоанатомического исследования и клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (69 человек). Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи.
При этом, как говорилось ранее, коронавирус обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти.
916 человек в августе умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. При этом ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 453 случаях (БСК – 408, болезни органов дыхания – 22, прочие болезни – 23).".

Напомним, что в Москве за минувшие сутки выявлено более 800 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. В то же время, по данным штаба, в Москве зафиксирована минимальная смертность от коронавируса с апреля,- умерли 8 человек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям столичных предприятий по возможности продлить для сотрудников режим дистанционной работы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  коронавирус  статистика  август  Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

21:33 Город (Москва и область) В Москве от ковида как основной причины смерти в августе умер 431 человек

20:45 Происшествия Два человека погибли на пожаре в квартире на западе Москвы

20:27 Происшествия По факту падения с высоты 5 этажа троих рабочих в Москве проводится проверка прокуратуры

19:26 Город (Москва и область) Самый высокий прирост рождаемости по РФ за 7 месяцев зафиксирован в Подмосковье

18:21 В России ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Актуальные материалы

08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru