23 ноября. Mossovetinfo.ru – Новая железнодорожная станция Ховрино открылась на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Новая станция стала частью транспортного узла, в который помимо железнодорожной станции входит одноименная станция метро и автовокзал «Северные ворота». В дальнейшем железнодорожная станция станет частью маршрута МЦД-3 «Ленинградско-Савеловский» (Зеленоград - Раменское).
Новая станция облегчит поездки для жителей районов Ховрино, Западное Дегунино, а также для тех, кто едет в Москву из Химок и Зеленограда. Теперь на пересадку на метро им потребуется всего 5 минут.
Действующая железнодорожная станция, которая ранее называлась Ховрино, переименована в Грачевскую. Новое название для станции выбрали москвичи, переименование станции позволит избежать путаницы при пересадках.
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