 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     23.11.2020 12:05

В Москве открылась новая железнодорожная станция Ховрино

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЖД  строительство  станции  Ховрино  открытие 

23 ноября. Mossovetinfo.ru – Новая железнодорожная станция Ховрино открылась на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Новая станция стала частью транспортного узла, в который помимо железнодорожной станции входит одноименная станция метро и автовокзал «Северные ворота». В дальнейшем железнодорожная станция станет частью маршрута МЦД-3 «Ленинградско-Савеловский» (Зеленоград - Раменское).

Новая станция облегчит поездки для жителей районов Ховрино, Западное Дегунино, а также для тех, кто едет в Москву из Химок и Зеленограда. Теперь на пересадку на метро им потребуется всего 5 минут.

Действующая железнодорожная станция, которая ранее называлась Ховрино, переименована в Грачевскую. Новое название для станции выбрали москвичи, переименование станции позволит избежать путаницы при пересадках.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЖД  строительство  станции  Ховрино  открытие 

Возврат к списку

Лента новостей

12:22 Общество Синоптики предупредили о возможных ледяных дождях в Москве днем 23 ноября

12:12 Другое Суд оштрафовал ПФК ЦСКА на 200 тысяч рублей

12:05 Город (Москва и область) В Москве открылась новая железнодорожная станция Ховрино

11:35 Власть Правительство оптимизирует институты развития

10:46 В России В России впервые выявлено более 25 000 новых случаев коронавируса в сутки

Актуальные материалы

09:03 Город (Москва и область) C 21 ноября на год закрыт вестибюль станции метро «Новослободская»

12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru