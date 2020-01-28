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Город (Москва и область)     28.01.2020 10:03

В Москве открывается крупнейшая выставка работ Сальвадора Дали

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Теги:  Сальвадор Дали  выставки  Манеж 

28 января. Mossovetinfo.ru – Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» откроется 28 января в московском Манеже, сообщается на портале mos.ru.

Данная выставка станет самой масштабной выставкой Дали в России, на ней будет представлено больше 180 работ великого художника, две из которых будут экспонироваться в России впервые.

Экспонируемые картины предоставлены музеем «Гала — Сальвадор Дали», Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии», а также европейскими коллекционерами.

На выставке будут представлены работы разных лет, в том числе такие, как «Автопортрет с рафаэлевской шеей», «Кубистический автопортрет», «Невидимый человек», «Пейзаж с загадочными элементами», «Ураново-атомная меланхолическая идиллия», «Максимальная скорость мадонны Рафаэля» и другие.



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Карта места

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Теги: 
Сальвадор Дали  выставки  Манеж 

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