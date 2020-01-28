28 января. Mossovetinfo.ru – Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» откроется 28 января в московском Манеже, сообщается на портале mos.ru.



Данная выставка станет самой масштабной выставкой Дали в России, на ней будет представлено больше 180 работ великого художника, две из которых будут экспонироваться в России впервые.



Экспонируемые картины предоставлены музеем «Гала — Сальвадор Дали», Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии», а также европейскими коллекционерами.



На выставке будут представлены работы разных лет, в том числе такие, как «Автопортрет с рафаэлевской шеей», «Кубистический автопортрет», «Невидимый человек», «Пейзаж с загадочными элементами», «Ураново-атомная меланхолическая идиллия», «Максимальная скорость мадонны Рафаэля» и другие.