25 сентября. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы пока не планируют закрывать в городе кафе и рестораны в связи с ростом случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюка.
Также, по словам Немерюка, не планируется разрабатывать новые рекомендации по работе кафе и ресторанов.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве зафиксировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 12 июня. За сутки было выявлено 1560 случаев заражения.
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