25 сентября. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы пока не планируют закрывать в городе кафе и рестораны в связи с ростом случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюка.



Также, по словам Немерюка, не планируется разрабатывать новые рекомендации по работе кафе и ресторанов.



Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве зафиксировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 12 июня. За сутки было выявлено 1560 случаев заражения.