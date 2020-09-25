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Город (Москва и область)     25.09.2020 13:15

В Москве пока не планируют закрывать кафе и рестораны

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Теги:  кафе  рестораны  коронавирус 

25 сентября. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы пока не планируют закрывать в городе кафе и рестораны в связи с ростом случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюка.

Также, по словам Немерюка, не планируется разрабатывать новые рекомендации по работе кафе и ресторанов.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве зафиксировано наибольшее число новых случаев коронавируса с 12 июня. За сутки было выявлено 1560 случаев заражения.


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Теги: 
кафе  рестораны  коронавирус 

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