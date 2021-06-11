В Москве продолжается рост числа новых случаев коронавируса

11 июня. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 853 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Это максимальный показатель новых случаев заболевания с 13 января, когда в Москве за сутки выявили 5 893 случая заболевания.



Также за прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечился 3 061 человек, скончались в результате заболевания 60 человек.



В целом по России за сутки выявлено 12 505 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 10 188 человек, скончались 396 человек.