10 апреля, Mossovetinfo.ru – В Москве запущена система регулярного тестирования медиков и соцработников, которые работают с жителями, тестирование проходят 15 тысяч человек, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Среди основных групп: врачи поликлиник, которые ходят по вызовам на дом, медработники, ведущие прием в учреждениях, администраторы поликлиник, сиделки, социальные работники и волонтеры, доставляющие предметы первой необходимости и осуществляющие другие услуги для жителей на самоизоляции», - рассказала заммэра.
При этом прорабатывается вопрос о распространении регулярного тестирования на другие городские службы, сотрудники которых регулярно взаимодействуют с населением, в том числе на полицейских, работников транспортного комплекса и сотрудников работающих предприятий торговли (продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ежеденвно в столице делают около 15 тысяч тестов на коронавирус.
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