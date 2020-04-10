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Город (Москва и область)     10.04.2020 18:15

В Москве регулярно тестируют на коронавирус 15 тысяч медиков и соцработников

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Теги:  коронавирус  тестирование  Анастасия Ракова 

10 апреля, Mossovetinfo.ru – В Москве запущена система регулярного тестирования медиков и соцработников, которые работают с жителями, тестирование проходят 15 тысяч человек, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Среди основных групп: врачи поликлиник, которые ходят по вызовам на дом, медработники, ведущие прием в учреждениях, администраторы поликлиник, сиделки, социальные работники и волонтеры, доставляющие предметы первой необходимости и осуществляющие другие услуги для жителей на самоизоляции», - рассказала заммэра.

При этом прорабатывается вопрос о распространении регулярного тестирования на другие городские службы, сотрудники которых регулярно взаимодействуют с населением, в том числе на полицейских, работников транспортного комплекса и сотрудников работающих предприятий торговли (продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ежеденвно в столице делают около 15 тысяч тестов на коронавирус.


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Теги: 
коронавирус  тестирование  Анастасия Ракова 

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