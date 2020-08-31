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Город (Москва и область)     31.08.2020 13:56

В Москве с 1 сентября откроют 450 пунктов вакцинации от гриппа

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Теги:  вакцинация  грипп  Алексей Хрипун 

31 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября в Москве откроется около 450 пунктов вакцинации от гриппа, сообщил на пресс-конференции глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Пункты вакцинации откроются во всех детских и взрослых поликлиниках Москвы, кроме того, будет открыто 44 мобильных пункта: 36 возле станций метро, по два пункта откроют возле станций МЦК, и возле железнодорожных станций, еще четыре мобильных пункта вакцинации будут открыты в четырех центрах госуслуг «Мои документы».

Для вакцинации необходимо будет иметь при себе паспорт, кроме того, непосредственно на месте нужно будет оформить письменное согласие на проведение прививки.

Узнать адреса прививочных пунктов и время их работы можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Хрипун также сообщил, что в Москве для стартового этапа вакцинации заготовлено уже миллион вакцин. В дальнейшем ожидаются поставки, которые покроют все потребности города, сделать прививку от гриппа смогут все желающие.


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Теги: 
вакцинация  грипп  Алексей Хрипун 

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