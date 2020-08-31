Другие материалы
-
Город (Москва и область)
31.08.2020, 13:56
В Москве с 1 сентября откроют 450 пунктов вакцинации от гриппа
31 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября в Москве откроется около 450 пунктов вакцинации от гриппа, сообщил на пресс-конференции глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. П...
-
Город (Москва и область)
31.08.2020, 12:46
Интервал между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должен составлять не менее месяца
31 августа. Mossovetinfo.ru – Интервал между вакцинацией от гриппа и вакцинацией от коронавируса должен составлять не менее месяца, заявил на пресс-конференции «Здоровая Москва без гриппа: Программ...
-
Город (Москва и область)
31.08.2020, 11:59
Все сотрудники столичных школ проверены на коронавирус
31 августа. Mossovetinfo.ru – Перед началом нового учебного года все сотрудники системы образования Москвы были проверены на коронавирус, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы А...