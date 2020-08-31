31 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября в Москве откроется около 450 пунктов вакцинации от гриппа, сообщил на пресс-конференции глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.



Пункты вакцинации откроются во всех детских и взрослых поликлиниках Москвы, кроме того, будет открыто 44 мобильных пункта: 36 возле станций метро, по два пункта откроют возле станций МЦК, и возле железнодорожных станций, еще четыре мобильных пункта вакцинации будут открыты в четырех центрах госуслуг «Мои документы».



Для вакцинации необходимо будет иметь при себе паспорт, кроме того, непосредственно на месте нужно будет оформить письменное согласие на проведение прививки.



Узнать адреса прививочных пунктов и время их работы можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.



Хрипун также сообщил, что в Москве для стартового этапа вакцинации заготовлено уже миллион вакцин. В дальнейшем ожидаются поставки, которые покроют все потребности города, сделать прививку от гриппа смогут все желающие.