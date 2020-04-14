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Город (Москва и область)
14.04.2020, 09:00
Более 12 тысяч москвичей стали волонтерами акции «Мы вместе»
14 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 12 тысяч москвичей зарегистрировались в качестве волонтеров всероссийской акции «Мы вместе», сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Цель акции – помощь ...
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Город (Москва и область)
14.04.2020, 08:38
В Москве создадут еще 24 коронавирусных стационара за 10 дней
14 апреля. Mossovetinfo.ru – В ближайшие 10 дней в Москве создадут еще 24 стационара для лечения пациентов, зараженных коронавирусом или с подозрением на него, сообщает оперативный штаб столицы по ...
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Город (Москва и область)
14.04.2020, 08:15
Вестибюли 20 станций метро закрыли из-за низкого пассажиропотока
14 апреля. Mossovetinfo.ru – Вестибюли наименее востребованных станций московского метрополитена временно закрыли с 14 апреля в связи с низким пассажиропотоком, сообщается на официальном сайте стол...