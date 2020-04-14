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Город (Москва и область)     14.04.2020 08:38

В Москве создадут еще 24 коронавирусных стационара за 10 дней

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Теги:  коронавирус  стационары 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – В ближайшие 10 дней в Москве создадут еще 24 стационара для лечения пациентов, зараженных коронавирусом или с подозрением на него, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с COVID-19.

Новые стационары будут создаваться на базе действующих клиник путем перепрофилирования. Ряд этих больниц является узкоспециализироваными, такие отделения и специалисты, которые в них работают, будут переведены в другие клиники, где продолжат прием москвичей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве уже действует 29 коронавирусных стационаров и ежедневно запускаются новые. Кроме того, на совещании с президентом России по ситуации с коронавирусом мэр Москвы рассказал, что в Москве будет удвоено количество региональных коек, общий объем которых составит около 30 тысяч.


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Теги: 
коронавирус  стационары 

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