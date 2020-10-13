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Город (Москва и область)     13.10.2020 14:24

В Москве упростили порядок получения выплат на детей

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Теги:  дети  выплаты  документооборот 

13 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка получения выплат на детей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Теперь, для оформления выплат гражданам не нужно будет предоставлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства. Эти сведения государственные органы будут получать самостоятельно, в порядке межведомственного электронного документооборота.

Соответствующие изменения внесены в правовые акты города Москвы.


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Теги: 
дети  выплаты  документооборот 

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