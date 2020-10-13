13 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка получения выплат на детей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.



Теперь, для оформления выплат гражданам не нужно будет предоставлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства. Эти сведения государственные органы будут получать самостоятельно, в порядке межведомственного электронного документооборота.



Соответствующие изменения внесены в правовые акты города Москвы.