13 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка получения выплат на детей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Теперь, для оформления выплат гражданам не нужно будет предоставлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства. Эти сведения государственные органы будут получать самостоятельно, в порядке межведомственного электронного документооборота.
Соответствующие изменения внесены в правовые акты города Москвы.
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