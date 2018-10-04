4 октября. Mossovetinfo.ru – Москомархитектура утвердила дизайн-проект станции «Шереметьевская» большой кольцевой линии метро, сообщает портал mos.ru.
Главной идеей дизайн-проекта стала эстетика фарфора – неотъемлемая часть дворянской усадьбы Шерметьевых, расположенной неподалеку от места строительства новой станции. В связи с этим в вестибюле станции вместо колонн появятся белые глянцевые шары высотой 2,5 метра. Такие же шары появятся и снаружи вестибюля. Кроме того, вестибюль будет панорамно остеклен, и оснащен архитектурной подсветкой.
Колонны, стены, и пол станции будут выполнены из светлого гранита, также напоминающего о дворянском фарфоре. Колонны станции украсят мозаикой из колотого гранита. Потолки станции будут украшены алюминиевыми панелями, стилизованными под старинные изразцы. Кроме того, станция будет оснащена архитектурной подсветкой.
Открытие станции «Шереметьевская» запланировано на 2022 год. С новой станции можно будет сделать пересадку на станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии.
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