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Город (Москва и область)     11.04.2020 12:14

В Москве увеличат коечный фонд для больных коронавирусом

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Теги:  коронавирус  Анастасия Ракова  больницы  коечный фонд 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве будет увеличен коечный фонд для больных коронавирусом, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам Раковой, резкий рост числа больных коронавирусом оказывает серьезное давление на городскую систему здравоохранения, поэтому было принято решение о существенном увеличении коечного фонда.

«Вчера было принято решение о существенном увеличении количества коек - в ближайшие две недели только городская система здравоохранения дополнительно направит на борьбу с ковидом от 7 до 10 тысяч коек», - рассказала заммэра Москвы.

В настоящее время в Москве открыто уже 25 стационаров для приема больных коронавирусом. Стационары открыты как в городских, так и в федеральных и в частных клиниках.

Ранее Ракова заявила, что в последнее время наблюдается резкий рост пациентов, у которых заболевание коронавирусом проходит в тяжелой форме, из-за чего городские больницы и скорая помощь работают на пределе.

На 11 апреля в Москве зафиксировано 8852 случая заражения коронавирусом. 449 человек вылечиились, скончались – 58.


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Теги: 
коронавирус  Анастасия Ракова  больницы  коечный фонд 

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