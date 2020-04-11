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Город (Москва и область)
11.04.2020, 12:54
Строительство инфекционного центра в ТиНАО завершено на 98%
11 апреля. Mossovetinfo.ru – Строительство нового инфекционного центра в поселении Вороновское в ТиНАО завершено на 98%, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. По словам Бочкарева, уже в вос...
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Город (Москва и область)
11.04.2020, 12:31
В Подмосковье за сутки зафиксировано 152 новых случая заражения коронавирусом
11 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 152 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой корон...
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Город (Москва и область)
11.04.2020, 12:14
В Москве увеличат коечный фонд для больных коронавирусом
11 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве будет увеличен коечный фонд для больных коронавирусом, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По словам Раковой, резкий рост числа больных коронавирус...