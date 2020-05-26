26 мая. Mossovetinfo.ru – Москве за сутки выявлено 2 830 новых случаев заражения коронавирусом сообщает оперативный штаб. При этом выздоровело от коронавируса за сутки 8 033 человека.



Превышение количества выздоровевших над количеством новых заразившихся отмечается в Москве несколько дней подряд.



Всего в столице зафиксировано 160 303 случая. На данный момент в столице заражены 105 574 человека. Выздоровели 61 619 человек, умерли – 2 110 человек.



В России выявлено 362 342 случая во всех регионах.