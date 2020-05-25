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Город (Москва и область)
25.05.2020, 11:17
В Москве возобновил работу каршеринг
25 мая. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 25 мая, в Москве частично возобновили работу компании московского каршеринга, сообщается на Едином транспортном портале Москвы. Взять машину в аренду ...
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Город (Москва и область)
25.05.2020, 10:51
Росреестр отменил плановые проверки бизнеса в Москве до конца года
25 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление Росреестра отменило до конца 2020 года все плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба ведомства. ...
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Город (Москва и область)
25.05.2020, 10:45
В Подмосковье за сутки выявлен еще 831 случай заражения коронавирусом
25 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксирован 831 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в Подмосковье выявлено 34 346 случаев. На да...