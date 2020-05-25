25 мая. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 25 мая, в Москве частично возобновили работу компании московского каршеринга, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.



Взять машину в аренду можно только на срок не менее пяти дней. Арендовать автомобиль могут только граждане, имеющие рабочие и служебные пропуска. Машина должна быть внесена в пропуск перед началом аренды, а также указать ее в приложении оператора.



После окончания каждой аренды, автомобиль в обязательном порядке будет отправляться на полную дезинфекцию, арендовать его по новой без дезинфекции будет нельзя.



Требования по обязательной дезинфекции будет контролироваться ЦОДД, а требования по минимальным сроком аренды будет контролировать Единая навигационная система Москвы.



Также с 25 мая в Москве возобновили работу 88 центров госуслуг «Мои документы».