В Москве выявлено рекордное число новых случаев COVID-19 с середины января

14 мая. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 3818 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Более 3 тысяч случаев заболевания за сутки в Москве выявлено впервые с 23 января, когда за сутки было выявлено 3 069 случаев заражения.



Кроме того, за прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 2 943 пациента из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 60 человек.



В России за сутки зафиксировано 9 462 случая заболевания коронавирусом. 9 756 человек выздоровели, 393 человека скончались.