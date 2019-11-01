1 ноября. Mossovetinfo.ru – В связи с наступающими праздниками со 2 по 5 ноября московские коммунальщики перейдут на особый режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, на всех предприятиях комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство сотрудников. Также в готовности будут находится 1 429 бригад и 1 449 единиц специализированной техники. Заготовлены аварийные источники тепло- и энергоснабжения. Сформированы аварийные запасы топлива, усилен контроль за объектами энергоснабжения, инженерно-коммунальной и топливной инфраструктуры.
Также Бирюков сообщил, что в местах массовых скоплений людей будет организовано дежурство дополнительных сотрудников Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, сотрудников МЧС и волонтеров.
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