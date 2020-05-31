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Город (Москва и область)     31.05.2020 19:48

В парках Москвы нанесли социальную разметку для прогулок

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Теги:  коронавирус 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Дорожную разметку нанесли в московских парках для соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Парки откроются в Москве 1 июля, когда в рамках смягчения ограничений из-за коронавируса в столице будут разрешены прогулки. В парках также установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер.

Во время прогулок будет запрещено использование лавочек, беседок, детских и спортивных площадок. Гулять можно только в маски или респираторы.

Прогулки в Москве разрешены с 1 июня по специальному графику, который можно посмотреть на интерактивной карте. Подробнее о правилах, которые нужно соблюдать во время прогулок и занятий спортом, читайте здесь


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Карта места

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Теги: 
коронавирус 

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